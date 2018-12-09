Алина Загитова: "Все никак не могу собрать произвольную программу"

Российская фигуристка Алина Загитова после финала "Гран-при" отметила, что не довольна своей произвольной программой. Россиянка заняла второе место, набрав в сумме 226,53 балла.

- Прокатом я не очень довольна, все никак не могу собрать произвольную программу, - заявила Загитова после соревнований. - На данный момент это моя цель - откатать чисто. По ощущениям я была скованной, но рада, что смогла докатать чисто.

Хочется всегда быть первой, но я понимаю, что такого, наверное, быть не может. Постараюсь откатать этот сезон достойно.