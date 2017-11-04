Алина Загитова: "Во время произвольной программы на "Гран-при Китая" почти не волновалась, мне очень помогла Тутберидзе"

Российская фигуристка Алина Загитова, которая стала победительницей "Гран-при Китая", отметила, что не волновалась, когда выходила на произвольную программу. Она также добавила, что ей очень помог настрой тренеров Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза.

Отметим, что 15-летняя Загитова дебютировала во взрослой серии "Гран-при" на этапе в Пекине и заняла первое место.

– На произвольную я выходила и вообще почти не волновалась, – приводит "Р-Спорт" слова Загитовой. – А в короткой ноги чуть-чуть потрясывались. И даже руки. А на произвольную выходила куда более спокойной. Мне очень сильно помогли тренеры справиться с этим состоянием. Этери Георгиевна мне писала, но что именно – секрет. Этери Георгиевна умеет так настроить, что ты прям выходишь и делаешь спокойно то, что умеешь.