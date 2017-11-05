Алина Загитова: "Тутберидзе была как будто со мной рядом"

Победительница этапа "Гран-при" в Пекине 15-летняя россиянка Алина Загитова​ поделилась впечтлениями от турнира.

– Перед стартом короткой программы я чуть-чуть волновалась, так как это был мой первый старт на "взрослом" Гран-при, и я не знала, как примет меня публика, как поведут себя судьи. А в произвольной я выходила спокойной и собранной. И мне в этом помогли тренеры. Этери Георгиевна (Тутберидзе) была как будто со мной рядом (в Пекине Загитову выводил на старт тренер Даниил Глейхенгауз).

– Как вам атмосфера на турнире?

– Она похожа на ту, что в Японии. Публика и в Китае, и в Японии очень теплая. Видно, что люди любят фигурное катание в этих странах. В Китае я впервые была на юниорском чемпионате мира, и там мне тоже очень понравилось.

– Какую оценку вы бы себе поставили за выступление на Cup of China?

– Четверочку, наверное.

– На кого из спортсменок вы обращали внимание?

– Вообще я смотрела на поведение всех спортсменок. Я заметила, что они более хладнокровно относятся к соревнованиям, все-таки у них опыта побольше, чем у меня.