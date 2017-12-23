22:03 23 декабря | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Алина Загитова: "Российские спортсмены знают, какую страну они представят на Олимпиаде-2018"


Фигуристка Алина Загитова, которая сегодня впервые в карьере стала чемпионкой России, заявила, что российские спортсмены будут знать, какую страну они представят на зимних Олимпийских играх 2018 года, несмотря на выступление под олимпийским флагом.

– Каждый спортсмен, который катается за свою страну, патриот, – цитирует ТАСС Загитову. – В глубине души я знаю, за какую страну буду кататься. И все будут знать. Конечно, обидно, что так получилось.

Напомним, что российские спортсмены будут участвовать в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане под олимпийским флагом после решения исполкома МОК временно приостановить членство Олимпийского комитета России.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4838814

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