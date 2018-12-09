Алина Загитова: "При всем желании не могу завтра выйти на лед и сделать тройной аксель"

Российская фигуристка Алина Загитова отметила, что в финале "Гран-при" каталась недостаточно раскованно. Олимпийская чемпионка заняла второе место в Ванкувере, уступив японке Рике Кихире.

- Ошибка в произвольной? Не знаю. Не могу ответить, - приводит "РИА Новости" слова Загитовой. - Я хотела прицепить к лутцу второй тройной прыжок, думала об этом, но как-то совсем неловко приземлилась с первого.

Наверное, моя вина в том, что каталась недостаточно раскованно, даже можно сказать зажато. Что нужно ни о чем не думать и просто катать свое – то, что я должна сделать в программе. Я ведь при всем желании не могу завтра выйти на лед и сделать тройной аксель, правда? И четверной не могу сделать, и прыгнуть выше себя. Значит, нужно просто кататься так, как я умею…