Алина Загитова: "Пожалуйста, можно не говорить про Медведеву?"

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова призвала журналистов не спрашивать ее о решении двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой уйти от их тренера Этери Тутберидзе. 18-летняя фигуристка объявила, что продолжит работать под руководством канадца Брайана Орсера.

- А можно про Женю не говорить, пожалуйста? Я не могу комментировать, потому что это не моя ситуация, - приводит слова Загитовой "Газета.Ru" со ссылкой на Первый канал. - Не связывалась ли я с ней? Нет.

Ранее Тутберидзе сказала, что после Игр-2018, где Медведева проиграла золото Алине Загитовой, произнесла: "Неужели вы не могли Алину подержать еще год в юниорах?"

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