Алина Загитова - победитель "Гран-при" в Китае, Радионова - третья

Россиянка Алина Загитова стала победителем "Гран-при" в Китае. 15-летняя спортсменка стала лучшей в произвольной программе (144,44), а по итогам двух прокатов набрала 213,88 балла.

Второе место заняла японка Вакаба Хигути. Тройку замкнула другая россиянка, Елена Радионова. Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева стала седьмой.

Напомним, что в короткой программе Радионова и Загитова показали третий и четвертый результаты соответственно.

Пекин (Китай)

"Гран-при"

Женщины

Произвольная программа

1. ЗАГИТОВА (Россия) – 144,44

2. Хигути (Япония) – 141,99

3. Михара (Япония) – 139,17

4. РАДИОНОВА (Россия) – 136,34

5. Хонда (Япония) – 131,42

6. ТУКТАМЫШЕВА (Россия) – 129,58

Итог

1. ЗАГИТОВА (Россия) – 213,88

2. Хигути (Япония) – 212,52

3. РАДИОНОВА (Россия) – 206,82

4. Михара (Япония) – 206,07

5. Хонда (Япония) – 198,32

6. Дэйлмен (Канада) – 196,83

7. ТУКТАМЫШЕВА (Россия) – 196,68