Алина Загитова - победитель "Гран-при" в Китае, Радионова - третья

Россиянка Алина Загитова стала победителем "Гран-при" в Китае. 15-летняя спортсменка стала лучшей в произвольной программе (144,44), а по итогам двух прокатов набрала 213,88 балла.
Второе место заняла японка Вакаба Хигути. Тройку замкнула другая россиянка, Елена Радионова. Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева стала седьмой.
Напомним, что в короткой программе Радионова и Загитова показали третий и четвертый результаты соответственно.
Пекин (Китай)
"Гран-при"
Женщины
Произвольная программа
1. ЗАГИТОВА (Россия) – 144,44
2. Хигути (Япония) – 141,99
3. Михара (Япония) – 139,17
4. РАДИОНОВА (Россия) – 136,34
5. Хонда (Япония) – 131,42
6. ТУКТАМЫШЕВА (Россия) – 129,58
Итог
1. ЗАГИТОВА (Россия) – 213,88
2. Хигути (Япония) – 212,52
3. РАДИОНОВА (Россия) – 206,82
4. Михара (Япония) – 206,07
5. Хонда (Япония) – 198,32
6. Дэйлмен (Канада) – 196,83
7. ТУКТАМЫШЕВА (Россия) – 196,68