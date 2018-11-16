Алина Загитова: "Перед соревнованиями стараюсь отделиться от родителей. Все бесит!"

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась эмоциями после практически безупречного выступления в короткой программе на этапе "Гран-при" в России. Загитова выиграла короткую программу с лучшим результатом сезона – 80,78.
– Что чувствуете после проката?
– Только половина старта прошла, пока рано. Завтра будут новые радостные ощущения.
– Для вас это была самая теплая публика в карьере?
– Да. Конечно, я выступаю в родном городе, поэтому знала еще по тренировкам, как тепло будут принимать.
– Медведь для вас самый большой в карьере?
– Медведь – да. Но в Финляндии мне подарили вот сову. Или пингвина... Но все-таки довезла.
– Поддержку японских болельщиков ощущали?
– Знала, что они всюду ездят за Юдзуру (Ханю), но чтобы так... не ожидала.
– Общаетесь с ним вообще?
– Нет, конечно. Языковой барьер еще.
– Как настраиваетесь на соревнования?
– Музыка, сериалы. Какая музыка? Не скажу.
– Ваша собачка Масару поддерживает вас?
– В тренировочном процессе – да. Если бы ее еще можно было взять в гостиницу... Скучаю по ней. Но родители присылают ежедневный видеоотчет.
– А вы сейчас не домой?
– Нет, далековато до него. Да и я стараюсь отделиться от родителей перед стартами, потому что начинает все бесить. А одна я успокаиваюсь. (Дмитрий Лунев)