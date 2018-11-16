Алина Загитова: "Перед соревнованиями стараюсь отделиться от родителей. Все бесит!"

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась эмоциями после практически безупречного выступления в короткой программе на этапе "Гран-при" в России. Загитова выиграла короткую программу с лучшим результатом сезона – 80,78.

– Что чувствуете после проката?

– Только половина старта прошла, пока рано. Завтра будут новые радостные ощущения.

– Для вас это была самая теплая публика в карьере?

– Да. Конечно, я выступаю в родном городе, поэтому знала еще по тренировкам, как тепло будут принимать.

– Медведь для вас самый большой в карьере?

– Медведь – да. Но в Финляндии мне подарили вот сову. Или пингвина... Но все-таки довезла.

– Поддержку японских болельщиков ощущали?

– Знала, что они всюду ездят за Юдзуру (Ханю), но чтобы так... не ожидала.

– Общаетесь с ним вообще?

– Нет, конечно. Языковой барьер еще.

– Как настраиваетесь на соревнования?

– Музыка, сериалы. Какая музыка? Не скажу.

– Ваша собачка Масару поддерживает вас?

– В тренировочном процессе – да. Если бы ее еще можно было взять в гостиницу... Скучаю по ней. Но родители присылают ежедневный видеоотчет.

– А вы сейчас не домой?

– Нет, далековато до него. Да и я стараюсь отделиться от родителей перед стартами, потому что начинает все бесить. А одна я успокаиваюсь. (Дмитрий Лунев)​