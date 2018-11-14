Алина Загитова: "Никто не исполнял "Кармен" лучше Катарины Витт"

Алина Загитова в интервью журналу "Международное фигурное катание" рассказала о своей новой произвольной программе – "Кармен". До этого она на протяжении двух сезонов выступала под музыку из "Дон Кихота".

– Первое, что я сделала после того, как узнала, что буду катать "Кармен" пересмотрела программу Катарины Витт. Никто не исполнял "Кармен" лучше, чем она, – сказала Загитова. – Я давно хотела использовать эту музыку, но была недостаточно взрослой и опытной, чтобы выразить этот характер. Нужно было вырасти. Я сама это чувствовала. После Олимпиады прошло больше полугода, и многое изменилось.

Также Загитова ответила на вопрос о том, что ее мотивирует после победы на Олимпийских играх.

- У меня есть мотивация, но я никому не скажу, в чем она. Это только для меня.