Алина Загитова: "Не стоит переоценивать мою победу на Кубке Ломбардии"

Россиянка Алина Загитова призвала не относиться серьезно к победе на Кубке Ломбардии. Для 15-летней фигуристки турнир в Бергамо стал первым на взрослом международном уровне.

- Пока я еще не осознаю, что уже выступаю на взрослом уровне, на этих соревнованиях я выходила как на обычный старт, как и в прошлом сезоне, - цитирует "Р-Спорт" Загитову. - Пока никакого давления я не испытываю по этому поводу. Пока я сделала совсем немного, я хочу стремиться показать себя на более серьезных стартах, а эту победу не стоит переоценивать. Короткую программу я могла откатать лучше, мне еще есть куда стремиться. С каждым стартом нужно совершенствовать свои программы.