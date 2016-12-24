19:38 24 декабря | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Алина Загитова: "На чемпионате России у меня тряслись ноги"

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Алина Загитова, ставшая серебряным призером чемпионата России, отметила, что очень волновалась перед соревнованиями. 14-летняя фигуристка уступила только чемпионке мира и Европы-2016 Евгении Медведевой.

- Я очень подросла морально. У меня появился какой-то соревновательный опыт, - цитирует "Р-Спорт" Загитову. - Здесь было очень много народу, для меня это был просто шок, у меня ноги тряслись, и я не знала, что сделаю. Сама от себя ничего не ожидала, но все сделала.

Я счастлива, у меня даже эмоций не хватает, не знаю, как передать свою радость! Второе место – это просто без комментариев, я так рада. Все, что было сделано мной, было не зря. Но надо еще дальше стремиться выше!

Дополнительная информация

http://rsport.ru/figure_skating/20161224/1114229142.html

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