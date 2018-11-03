Алина Загитова: "Лидерство не имеет значения, если прокат не был чистым"

Россиянка Алина Загитова призналась, что не очень довольна прокатом короткой программы на этапе "Гран-при" в Финляндии. Загитова лидирует перед произвольной программой, но отметила свои ошибки.

– Чувствовала некоторое напряжение, было слишком много мыслей в голове, – цитирует Golden Skate Загитову. – Но мне нужно было собраться для обретения большей уверенности. Понимала, что сезон после Олимпиады будет жестким. Нелегко настроиться, это тяжело эмоционально, но у меня было две недели отпуска, после чего я готовилась к сезону.

В короткой программе каталась не очень хорошо. Но сейчас не могу найти объяснения ошибкам. Стараюсь не отвлекаться. Нужно понимать, что произойти может что угодно. Поэтому промежуточное лидерство меня не волнует. Это не имеет значения, если прокат не был чистым. Всегда нужно стараться делать максимум. Этого не получилось, поэтому я собой недовольна.