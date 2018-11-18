Алина Загитова: "Конечно, я хотела дальше продолжать выступать после Олимпиады. Мысли пропустить сезон не было"

Российская фигуристка Алина Загитова, которая вышла в финал "Гран-при", рассказала, что не собиралась пропускать сезон. Она добавила, что ей очень помогает ее тренер Этери Тутберидзе.

- Многие удивлены тем, что ты после олимпийского сезона не взяла паузу, а продолжила кататься на высоком уровне. Стоял ли вопрос о том, продолжать карьеру или взять паузу?

- Конечно, я хотела продолжать. Многие говорили: ну все, она Олимпиаду выиграла, дальше можно бросать. Меня это подстегивало. Не расслабиться и взять себя в руки мне помогла Этери Георгиевна, потому что после чемпионата мира я чуть-чуть... Подкосилось мое сознание, я не знала, что дальше делать.

Пропустить сезон - таких мыслей не было. Этери Георгиевна умеет мотивировать, после разговора с ней у меня появляется стимул двигаться дальше.

Ранее она одержала победу на этапе "Гран-при" в Финляндии, а затем и на этапе в Москве.(Екатерина Беспалова)

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