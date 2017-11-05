Алина Загитова: "Какой спортсмен не думает об Олимпиаде?"

Победительница этапа "Гран-при" в Пекине 15-летняя россиянка Алина Загитова​ отметила, что хочет опасть на Олимпиаду, однако думает в первую очередь о своей подготовке.

- А какие цели у вас непосредственно на стартах сезона?

- На этот вопрос, наверное, ответит каждый одинаково - как я уже сказала.

- Но об Олимпиаде думаете?

- Я не буду отвечать на этот вопрос. Какой спортсмен не думает об Олимпиаде? Я не знаю.

- Плох тот спортсмен, который не мечтает об Олимпийских играх? Многие называют вас второй претенденткой от России на поездку в Пхенчхан.

- Я стараюсь не обращать на это внимания. Я ничего не читаю.

- Сосредоточены исключительно на собственной подготовке?

- Да, на себя только смотрю.