Алина Загитова: "Если не считать риттбергера, прокат был хорошим"

Чемпионка мира среди юниоров Алина Загитова отметила, что она вскоре прибавит в форме после первого старта на этапе "Гран-при" в Китае. Россиянка дебютировала во взрослой серии "Гран-при" на этапе в Пекине, набрав 69.44 балла за короткую программу. Фигуристка допустила падение после исполнения риттбергера в каскаде с тройным лутцем.

- Если не считать риттбергера, прокат был хорошим, все сделала на "плюс", - цитирует "Р-Спорт" Загитову. - Но не удалось сделать каскад (лутц-риттбергер), все-таки это мой первый старт, я еще наберу свою форму. Конечно, присутствовало волнение, как и во всех стартах. Но здесь оно было чуточку больше. Надо просто делать свое, все, что ты можешь, и не думать о том, что это первый старт на взрослом "Гран-при".

Риттбергер такой прыжок, что если правильно не приземлиться с лутца, он не пойдет. Я учу его делать со всех выездов, но пока что, видимо, не получается. Я хотела сделать риттбергер вместе с лутцем, но, видимо, конек не захотел этого.