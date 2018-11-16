Алина Загитова: "Чувствовала, что мне по-настоящему нравится кататься"

Российская фигуристка Алина Загитова установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при в Москве. 16-летняя спортсменка заявила, что не собирается останавливаться на достигнутом.

- Меня радует, что я смогла собраться на свой любимый каскад, - сказала Загитова в эфире канала "Матч ТВ". -Это действительно мой любимый элемент. Не всегда он получается, но я, наверное, морально еще не всегда готова. Рада, что в Москве у меня получилось его сделать. Дальше стала кататься более окрыленно, вошла в кураж. Чувствовала, что мне по-настоящему нравится кататься. Стараюсь не думать о неудачах и настраиваться на самый лучший прокат.

Настрой изменился. Каждый день мы занимаемся и нарабатываем технику прыжков, оттачиваем элементы. В итоге, в конце сезона доходим до пика. Мне еще есть куда стремиться. В спорте достичь максимума невозможно. Я - максималистка. Хочу радовать зрителей и дарить им праздничное настроение.

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