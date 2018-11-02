Алина Загитова: "Читаю все, что пишут в социальных сетях"

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что читает все, что о ней пишут в социальных сетях, но старается отключаться от этого.

- Я пытаюсь от всего отключиться, - цитирует Загитову РИА Новости. - Конечно, читаю все, что пишут. Но пытаюсь все это от себя подальше держать. Просто интересно.

Загитова занимает 1-е место после короткой программы на этапе "Гран-при" в Финляндии. В ее активе 68,90 балла.

Все о фигурном катании - здесь