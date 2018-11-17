Алина Загитова: "Была сосредоточена скорее на прыжках, чем на образе"

Россиянка Алина Загитова победила на этапе "Гран-при" в Москве. 16-летняя спортсменка заявила, что была сосредоточена на прыжках во время исполнения произвольной программы.

- Мне есть куда стремиться, - сказала Загитова в эфире канала "Матч ТВ". - Я была сосредоточена скорее на прыжках, а не на образе. С каждым днем я стараюсь делать все более эмоционально на тренировках. Это моя установка - чуть придерживать себя. Во время исполнения программы я разговариваю сама с собой, в голове у меня звучит голос Этери Георгиевны.

Результат Загитовой составил 222,95 балла. Она вышла в финал "Гран-при".

Ранее Загитова выиграла этап "Гран-при" в Финляндии.

Все о фигурном катании - здесь