Алиев планирует исполнять шесть четверных в новом сезоне

Российский фигурист Дмитрий Алиев заявил, что планирует в новом сезоне исполнить шесть четверных прыжков в двух программах. Алиев - серебряный призер чемпионата мира среди юниоров.

- В межсезонье я прыгал все четверные прыжки, которые существуют в фигурном катании, - цитирует "Р-Спорт" Алиева. - Четверной лутц у меня в хорошем состоянии, сегодня была одна из худших моих попыток за последнее время, не знаю, с чем это было связано. В произвольной программе я буду исполнять четыре четверных - два тулупа, сальхов и лутц. В короткой - два, лутц и тулуп.