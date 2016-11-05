Алена Савченко недовольна выступлением на этапе "Гран-при" в Москве, несмотря на победу

Представительница Германии Алена Савченко, выступающая в паре с Бруно Массо, осталась недовольна своим выступлением на этапе "Гран-при" в Москве. Дуэт занимал второе место после короткой программы, но после произвольной обошел россиян Наталью Забияко и Александра Энберта.

- Я не могу испытывать удовлетворение после прокатов с ошибками, хотя на них, конечно, учатся, - цитирует ТАСС Савченко. - Значит, постараемся их исправить на следующем этапе, вложить в него еще больше сил.

Сегодня получилось получше. Хотя и упала на четверном выбросе. На тренировках все получается, но надо привыкать это делать на соревнованиях. В целом, запланированное на этот старт мы сделали не в лучшем варианте, но мы боролись.