Алена Леонова: "Загитовой нужно учить аксель, чтобы обыграть Кихиру. Пока японка непобедима"

Серебряный призер ЧМ-2012 по фигурному катанию Алена Леонова в разговоре с "СЭ" поделилась впечатлениями от финала "Гран-при", в котором победу одержала Рика Кихира. Несмотря на то, что японка сорвала каскад, почти упав на лед, она стала лучшей в произвольной программе (150,61 балла) и получила в сумме 233,12 балла. Второе место заняла россиянка Алина Загитова, набрав в произвольной программе 148,60. Сумма олимпийской чемпионки-2018 – 226,53. Третьей стала Елизавета Туктамышева​, которая заработала 144,67 за произвольную программу и 215,32 в сумме.

– Никакой трагедии из второго места на "Гран-при" делать не нужно, – отметила Леонова. – Алина каталась неидеально. Каскад у нее не получился, вместо тройного она сделала одинарный. Но даже если бы она чисто все сделала, отрыв все равно получился бы большим. Может, по произвольной программе она и победила, но в итоге Кихира все равно осталась бы на первой месте. Прыжковый контент у Кихиры серьезнее и сложнее, за счет этого она и выиграла. Пусть один каскад не удался, но выполнила все остальное. Видимо, Алине теперь нужно аксель учить, чтобы обыграть Кихиру. Или внести изменения в программу. Стратегию высчитывать, чтобы обыграть японку – пока она, конечно, непобедима.

– Впереди чемпионат России – времени на отдых у Загитовой не будет.

– Для всех наших спортсменов это важный турнир, потому что будет проходить отбор в национальную команду. На данный момент считаю Алину самой сильной. Главное – сейчас отдохнуть, успеть восстановиться и с новыми силами выйти на лед. (Игорь Новиков)

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