Алена Леонова: "Я в больнице, за день до вылета в Сочи случился приступ"

Российская фигуристка Алена Леонова подтвердила, что не выступит на контрольных прокатах в Сочи в преддверии сезона. Пройдут они 9 и 10 сентября. Серебряный призер ЧМ-2012 за день до вылета в столицу Олимпиады-2014 попала в больницу из-за проблем с почками.

- Я нахожусь в больнице. В среду случился приступ, почечные колики, буквально в день вылета, - цитирует "Р-Спорт" Леонову. - Сейчас я чувствую себя хорошо, но меня еще держат в больнице, так как не до конца вылечилась, так сказать. Я готова тренироваться, но врачи опасаются, что, не дай бог, не долечившись, выйду. Поэтому субботу-воскресенье я еще в больнице, может, в понедельник уже выпишут меня.

Если бы не этот случай, я была готова выступить на прокатах в Сочи. Я в очень хорошей форме. Я очень расстроилась, я была в шоке и не ожидала, что со мной может такое произойти.

В федерации сказали, что будут смотреть меня на первом старте в Братиславе в двадцатых числах. Я буду готовиться и поеду туда.