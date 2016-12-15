Алена Леонова: "Сейчас Медведева на голову лучше всех"

Серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова отметила, что чемпионка мира 2016 года в женском одиночном катании фигуристка Евгения Медведева является на данный момент недосягаемой для соперниц в техническом и хореографическом планах.

В прошлом сезоне Медведева выиграла все основные старты сезона – чемпионаты России, Европы и мира, а также финал "Гран-при". Текущий сезон уже также отметился победой фигуристки в финале "Гран-при".

- Сейчас Медведева на голову лучше всех. Если она не будет давать повода и дальше в своем катании, то к ней сложно будет кому-то приблизиться до чемпионата мира. В техническом плане, да и в хореографическом, она пока недосягаема, - цитирует "Р-Спорт" Леонову.