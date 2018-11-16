Алена Леонова – о травле Транькова: "На Максима нападают диванные критики. Только и делать, что писать в соцсетях"

Серебряный призер ЧМ-2012 российская фигуристка Алена Леонова высказала "СЭ" свое мнение по поводу нападок на двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова, который стал жертвой травли в Инстаграме со стороны фанатов Алины Загитовой.

Траньков высказал мысль, что на Играх в Пхенчхане все спортсмены болели за Евгению Медведеву, при этом уточнив, что Загитова выиграла заслуженно. После этого поклонники Алины обрушились на него с угрозами и оскорблениями.

- На Транькова нападают диванные критики, которые только и могут делать, что писать в соцсетях, - говорит Леонова. - Максим ничего страшного не сказал, и тут такая жуткая реакция... Это неожиданно и странно. Тем более, Траньков - уважаемый человек, олимпийский чемпион, и вдруг на него такая атака. (Игорь Новиков)

Олимпийскому чемпиону пожелали смерти. За слова о Загитовой