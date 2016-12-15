18:52 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Алена Леонова: "Не накручиваю себя перед чемпионатом России"

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Серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова заявила, что эмоциональный подъем после турнира в Хорватии поможет ей готовится к чемпионату России. В Загребе россиянка заняла третье место, набрав 191,39.

– После Загреба у меня была усталость, но надо было держать себя в форме, – цитирует "Р-Спорт" Леонову. – Поэтому, как только приехала, сразу приступила к отработке программы. В физическом плане немножко тяжеловато, но в эмоциональном плане готова хорошо, так как в Хорватии я откаталась хорошо и сейчас нахожусь на эмоциональном подъеме.

Перед чемпионатом России я себя не накручиваю, не думаю о каких-то местах. Ставлю перед собой задачу откататься так, чтобы после могла сказать: все, что могла, я сделала. Сезон после Челябинска я заканчивать не собираюсь, впереди еще финал Кубка России. Удовольствие от фигурного катания я получаю и надеюсь, что доставляю его.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/figure_skating/20161215/1113788531.html

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