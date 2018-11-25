Алена Леонова: "На Медведевой сказались психологические проблемы. Но она справится"

Серебряный призер ЧМ-2012 по фигурному катанию Алена Леонова поделилась с "СЭ" своим мнением о выступлении Евгении Медведевой в произвольной программе на этапе "Гран-при" во Франции. Россиянка допустила два падения, заняла только 4-е место и не смогла выйти в финал серии.

- Скорее всего, Женя думала о том, чтобы хорошо откататься и обязательно попасть в финал, что у нее еще есть шанс, - говорит Леонова. - Думаю, сказались психологические проблемы, вряд ли она была в плохой форме.

- Насколько тяжело будет Медведевой восстановиться после таких неудач в преддверии чемпионата России?

- Думаю, что психологически это непросто. Евгении нужно собраться, настроиться, чтобы вывести себя на тот уровень, на котором она была раньше. У Жени боевой характер, она должна со всем справиться. Думаю, к чемпионату России морально она будет хорошо готова.

Чемпионат России пройдет с 19 по 23 декабря в Саранске. (Игорь Новиков)

Крах Медведевой. Что это было?