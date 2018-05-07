Алена Леонова: "Мы никогда не узнаем правду об уходе Медведевой от Тутберидзе"

Призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова поддержала решение двукратной чемпионки мира, двукратного серебряного призера Олимпиады-2018 Евгении Медведевой уйти от тренера Этери Тутберидзе. По ее мнению, такой шаг, наверняка не был спонтанным.

– Сейчас межсезонье, как раз в это время и происходят смены тренеров, – цитирует "Р-Спорт" Леонову. – И мне кажется, в это межсезонье это не последняя сенсация. Возможно, еще кто-то из фигуристов уйдет от тренера, потому что подобное происходит каждый год именно весной. Тема с уходом Медведевой на слуху, потому что и она, и Этери Тутберидзе – фигуры номер один в фигурном катании. Конечно, это сенсация, они были, казалось, родными людьми и вдруг разошлись, но никто не знает явных причин, что случилось.

И мне кажется, что никто никогда и не узнает правду, что на самом деле произошло. Но раз Женя изъявила решение уехать к, насколько я знаю, Брайану Орсеру, значит, ей так было лучше. Спортсмен всегда делает то, что лучше ему. Думаю, Женя не просто так проснулась в один прекрасный день и сказала: "Все, я не хочу больше тренироваться у Тутберидзе, я поеду в Канаду!.

Я тоже уходила от своего тренера, с которой работала вместе десять лет, уехала в Москву. Конечно, за такой срок люди становятся родными. Но по моим ощущениям, сейчас у нас отношения даже стали лучше, чем когда я у нее каталась. Тогда были какие-то терки, разногласия, да и я была тогда еще юниоркой, все в штыки воспринимала. А когда мы расстались, причем, на хорошей ноте, отношения у нас стали гораздо лучше.

Говорят, первый сезон всегда очень хороший из-за эмоционального подъема, много примеров тому. А вот дальше кто-то сыпется, кто-то нет. Тут все индивидуально. Но обычно переход к новому тренеру идет на пользу.

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Медведева ушла от тренера. И из спорта?