Алена Косторная: "Тутберидзе сказала, что я молодец"

Фигуристка Алена Косторная после произвольной программы на чемпионате России отметила, что получает одинаковые эмоции на всех соревнованиях. После короткой программы россиянка была четвертой, по итогам двух программ она набрала 216,57 и займет как минимум третье место.

– С задачей я справилась – сказала 14-летняя Косторная. – Работаем дальше.

– Насколько довольны прокатом произвольной программы?

– Намного больше, чем прокатом короткой программы. Удалось сделать все задуманное. Моя основная задача – чисто откатать программу, показать ее судьям и зрителям.

– Что сказала Этери Тутберидзе после проката?

– Разобрали маленькие недочеты. А так, она сказала, что я молодец.

– Какие эмоции от чемпионата России?

– От всех соревнований одинаковые эмоции – выходишь и стараешься взять свой максимум. Если тебе это удается – ты рад.

– Сравните юниорский чемпионат, финал "Гран-при" и нынешний чемпионат России.

– Сравнивать соревнования нельзя. Юниорские соревнования и взрослые – это два разных уровня.

– У вас в руках талисман – кошечка. Похожий есть у Евгении Медведевой. У вашего тоже есть какая-то история?

– На самом деле это собака из японского мультика. Мне ее подарили.

– "Подсаживаетесь" на японскую тему?

– Мы были в Японии, в Нагое. Безумно понравилось. Теперь это наша любимая страна, если не сравнивать с Россией. (Сергей ЯРЕМЕНКО)