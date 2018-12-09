Алена Косторная: "Понимаю, что в следующем году мне конкурировать с Загитовой и Туктамышевой"

Российская фигуристка Алена Косторная отметила, что не рассчитывала на победу в финале юниорского "Гран-при". Также она подчеркнула, что собирается конкурировать с Рикой Кихирой, Алиной Загитовой и Лизой Туктамышевой, которые заняли пъедестал во взрослом турнире.

- Я не задумывалась об этом (о золоте), рассуждала так: может быть, да, а может, нет, - приводит "РИА Новости" слова Косторной. - Как распорядится судьба. Главное, сделать свое. Но я понимаю одно: этот сезон тяжелее, чем прошлый. Я понимаю, что в следующем мне уже придется выходить и соревноваться с Рикой (Кихирой), Алиной (Загитовой), Лизой (Туктамышевой), надо набирать международный рейтинг.