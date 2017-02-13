09:30 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Алексей Ягудин: "Тарасова открыла нам дверь в будущее"

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Татьяна ТАРАСОВА.Татьяна Тарасова: "Лишь после моей пятой победной Олимпиады отец сказал: "Здравствуй, коллега"

Олимпийский чемпион-2002 Алексей Ягудин поздравил с юбилеем прославленного тренера Татьяну Тарасову. Сегодня экс-наставница фигуриста отмечает 70-летие.

- Хочу поздравить всеми горячо любимую Татьяну Анатольевну с юбилеем! Хочу пожелать ей оставаться такой, как она есть, никогда не меняться, - цитирует ТАСС Ягудина. - Потому что в ней гармонично сочетаются целеустремленность и жесткий характер во время тренировочного процесса с нежностью, лаской, добротой и любовью, которыми она окружает спортсменов.

От лица всех чемпионов, которым посчастливилось с ней работать, от лица спортсменов из многих уголков земного шара хочу сказать ей огромное спасибо. Низкий поклон за то, что она подарила нам возможность не только расти и становиться настоящими профессионалами, она открыла нам дверь в будущее.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4017547

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