Алексей Ягудин: "Тарасова открыла нам дверь в будущее"

Олимпийский чемпион-2002 Алексей Ягудин поздравил с юбилеем прославленного тренера Татьяну Тарасову. Сегодня экс-наставница фигуриста отмечает 70-летие.

- Хочу поздравить всеми горячо любимую Татьяну Анатольевну с юбилеем! Хочу пожелать ей оставаться такой, как она есть, никогда не меняться, - цитирует ТАСС Ягудина. - Потому что в ней гармонично сочетаются целеустремленность и жесткий характер во время тренировочного процесса с нежностью, лаской, добротой и любовью, которыми она окружает спортсменов.

От лица всех чемпионов, которым посчастливилось с ней работать, от лица спортсменов из многих уголков земного шара хочу сказать ей огромное спасибо. Низкий поклон за то, что она подарила нам возможность не только расти и становиться настоящими профессионалами, она открыла нам дверь в будущее.