Алексей Ягудин - о падении Тарасовой: "Хорошо еще, что удалось обойтись швами"

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал эпизод с участием Евгении Тарасовой на сегодняшней тренировке перед произвольной программой. Партнерша Владимира Морозова столкнулась у борта с Александром Коровиным, упала, ударилась об лед, пролежала около 40 секунд и не смогла продолжить занятие. Фигуристку отвезли в Боткинскую больницу, где наложили швы на подбородок.

– Если повреждение действительно несильное, нет сотрясения мозга – то это хорошо, – сказал Ягудин. – Потому что иногда, знаете, просто заденешь случайно что-нибудь – и приходится накладывать швы. Так что швы – это еще неплохо, если нет серьезной травмы. И хорошо, что это произошло не на элементах, просто случайно в связке. Иногда и в шестиминутных разминках люди сталкиваются.

– Может, как-то надо изменить формат этих разминок?

– Это единичные случаи. Люди на улицах сталкиваются иногда. Не регулировать же теперь движение на тротуарах. (Иван Торопцев)