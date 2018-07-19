Алексей Ягудин: "Надеюсь, что твари, напавшие на Тена, получат по полной"

Российский фигурист, олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин - о смерти казахстанского фигуриста Дениса Тена. Сегодня он скончался в одной из больниц Алма-Аты после того, как неизвестные нанесли ему ножевые ранения в бедро.



- Давно виделись с Денисом? - вопрос Ягудину.



- Я с ним общался буквально два дня назад. Понятно, что словами не описать состояние. Денис для меня и моей семьи является не просто фигуристом из Казахстана, нас очень многое связывало. Весь день плачем, потому что мы реально не можем поверить, что такое произошло. Парню было всего 25 лет... Очень хорошо знаком с родителями, много времени с его мамой проводил, когда бывал в Казахстане. Это не просто потеря фигуриста, представляющего Казахстан, это потеря частицы меня самого. Как будто в моей семье горе случилось. Очень надеюсь, что эти твари, из-за которых все произошло, получат по полной.



- Наверное, разговаривали с родителями. Был шанс на спасение?



- Я не разговаривал. Другой человек, который занимается безопасностью в Казахстане мне звонил, и он первым сказал о том, что произошло. Я практически поминутно знаю всю ситуацию. Говорить, когда что-то такое случилось "если бы, то бы"…. Это реально трагедия, к черту эти зеркала, машины. Можно заработать, накопить как-то. Но это человеческая жизнь…. Эта ситуация навсегда останется с нами.



- Каким он вам запомнится?



- Знаете, принято говорить, что спортсмены недалекого ума, это действительно так, потому что они вкладывают всю свою жизнь ради достижения определенных результатов. Денис представлял собой не только спортсмена, который достиг определенных успехов благодаря своему труду, но он еще был человеком образованным, умным и абсолютно разным. Потому что он писал музыку, был очень хореографичен, и у него было много идей на будущее, про которые мы очень часто говорили. Так что это не просто робот, который был спортсменом и завоевывал медали, это был настоящий человечище. И этого человечище мы сегодня просто лишились. (Арман МКРТЧЯН)

Призер Олимпиады Тен умер от ножевого ранения. Жуткая история в Казахстане