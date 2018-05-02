19:20 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Алексей Ягудин: "Медведева не ушла из фигурного катания, спорт для нее на первом месте"

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что Евгения Медведева не завершает карьеру. Также он отметил, что участие Евгении в программе "Ледниковый период. Дети" в качестве ведущей не означает, что она покинет спорт.

 
Евгения МЕДВЕДЕВА.Медведева будет вести телешоу. Она заканчивает карьеру?

- Это еще одна популярная тема в интернете: если Медведева появилась на ТВ, значит, она ушла из спорта, - цитирует Ягудина "Телепрограмма". - Женя Медведева ниоткуда не уходила, она до сих пор залечивает травму, которая беспокоила ее на протяжении всего года.

Ей категорически нельзя выполнять сложные элементы. Так что, теперь человеку сидеть дома и ничего не делать? Ей предложили попробовать себя в роли соведущей телепроекта на Первом канале. Она согласилась.

К тому же она открыто говорит, что у нее нет мечты стать телеведущей, для нее спорт на первом месте. И я рад, что Женя с нами на "Ледниковом периоде", она для меня стала переходным мостиком к юным участникам. Я сам отец двух дочерей – умею общаться с детьми, но Женя с ними абсолютно на одной волне.

Дополнительная информация

https://teleprogramma.pro/stars/interview/366139/

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