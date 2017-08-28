Алексей Ягудин: "Липницкая, по сути, завершила свою карьеру более двух лет назад"

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отметил, что не видит ничего удивительного в том, что Юлия Липницкая решила завершить карьеру. По его словам, с лидерами женской сборной России она не смогла бы побороться.

- Сюрпризом для меня это уж точно не стало, - приводит RT слова Ягудина. - Липницкая, по сути, завершила свою карьеру более двух лет назад. Поэтому ничего удивительного тут не вижу. Могла ли она побороться с лидерами женской сборной России? Попытаться могут все, но есть объективная реальность.