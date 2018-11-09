Алексей Ягудин: "Если Туктамышева на таком уровне выступит на чемпионате Европы, то добьется достойного результата"

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал выступление Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на этапе "Гран-при" в Японии. Россиянка набрала 76,17 балла и занимает первое место, на 0,09 опережая хозяйку льда Сатоко Мияхару.

– Идеального ничего нет в жизни, – сказал Ягудин. – Есть только приближенное к идеальному. Сегодня прокат Лизы было из этой категории. Она все выполнила на потрясающем уровне. И, слава богу, что справилась с самым сложным для женского одиночного катания прыжком – тройным акселем.

– К главным стартам сезона есть куда расти?

– Нет такого уровня, который считается границей. Всегда можно добавить дополнительные положения во вращениях или использовать там же руки. У них сложился хороший тандем с Мишиным (Алексей Мишин, тренер Туктамышевой. – Прим. "СЭ"). Думаю, что если она на таком уровне выступит на чемпионате Европы в короткой программе, то, конечно, добьется достойного результата. В любом случае, надо больше работать над скольжением, хореографией и так далее. С прыжками у Лизы всегда было все в порядке.

– Почему она именно сейчас показывает блестящие результаты?

– Слушайте, кто-то начинает в 16 лет, кто-то в этом возрасте заканчивает. Кто-то реанимируется и начинает в 21 год. У всех по-разному работает тело. Тем более женский организм непредсказуем. Девочка превращается в молодую девушку, потом в женщину. Понятно, что происходят гормональные изменения. Одна проходит этот этап безболезненно, а у кого-то начинаются проблемы. У каждого человека и спортсмена свой пиковый возраст, когда он может показывать наилучшие результаты. (Арман Мкртчян)

Туктамышева лидирует после короткой программы в Японии

Блестящий прокат короткой программы Елизаветы Туктамышевой в Японии. Видео