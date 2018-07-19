Алексей Ягудин: "Буквально два дня назад я общался с Теном, сейчас его смерть сложно представить"

Российский фигурист, олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин скорбит в связи со смертью казахстанского спортсмена Дениса Тена. Сегодня бронзовый призер Олимпиады-2014 скончался в возрасте 25 лет от ножевого ранения.

- В какой-то дикой прострации сейчас находится, наверное, весь мир фигурного катания, - цитирует ria.ru Ягудина. - Буквально два дня назад я с ним общался, мы разговаривали на свои какие-то темы, и сейчас его смерть очень сложно представить. Это невозможно. Нет слов. Мы много лет знакомы, много лет дружили, я хорошо знаком с его родителями… Это просто какая-то нереальная ситуация, которая не укладывается в голове. Это величайшая трагедия. Мы пока не знаем, что произошло. Сегодня утром я узнал, что он попал в больницу, что было потеряно очень много крови. А сейчас позвонил друг из Казахстана и сказал, что он скончался. Для меня это сродни потере очень близкого человека, члена семьи. Это нереальная трагедия, которую невозможно описать словами.