19:22 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Алексей Урманов: "В четверг Липницкая в Сочи продолжит подготовку к чемпионату России"

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Тренер россиянки Юлии Липницкой Алексей Урманов отметил, что фигуристка продолжит подготовку к чемпионату России в Сочи. Олимпийская чемпионка Сочи получила травму во время проката произвольной программы на московском этапе "Гран-при".

– Юля прошла все необходимые процедуры в рамках медицинского обследования и в четверг возвращается в Сочи для продолжения подготовки к предстоящему чемпионату России, – цитирует "Р-Спорт" Урманова. – В Таллине Юлия не выступит, вообще мы поставили под сомнение участие в турнирах до чемпионата России.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/figure_skating/20161116/1112316780.html

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