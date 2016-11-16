Алексей Урманов: "В четверг Липницкая в Сочи продолжит подготовку к чемпионату России"

Тренер россиянки Юлии Липницкой Алексей Урманов отметил, что фигуристка продолжит подготовку к чемпионату России в Сочи. Олимпийская чемпионка Сочи получила травму во время проката произвольной программы на московском этапе "Гран-при".

– Юля прошла все необходимые процедуры в рамках медицинского обследования и в четверг возвращается в Сочи для продолжения подготовки к предстоящему чемпионату России, – цитирует "Р-Спорт" Урманова. – В Таллине Юлия не выступит, вообще мы поставили под сомнение участие в турнирах до чемпионата России.