Алексей Урманов: "Рано говорить об участии Липницкой в сезоне"

Алексей Урманов, тренер фигуристки Юлии Липницкой, подчеркнул, что пока рано говорить о возвращении спортсменки на лед. В октябре россиянка снялась с этапа "Гран-при" в США, а в ноябре прервала свою произвольную программу на московских соревнованиях из-за проблем с ногой. Сегодня Липницкая получила травму тазобедренного сустава, когда возращалась с тренировки и поскользнулась на тротуаре.
- Юля будет лечиться, - приводит "Р-Спорт" слова Урманова. - После того как Юля залечит травму, тогда и посмотрим, будет ли выступать дальше в сезоне. Пока рано говорить об этом.
К сожалению, Юля получила травму. Это жизнь, ничего тут такого сверхудивительного нет. Юля травмировала и без того не совсем здоровую спину, с которой у нее проблемы. Беда не приходит одна.
bor_bor
Сил и терпения! По-прежнему любим и ждем. Но хочется, чтобы непомерный груз этой сверх ответственности перед поклонниками больше не давил на Юлю. Пусть будет счастлива! Юля Липницкая такую радость людям принесла, в такие выси позвала! Здоровья и быть в ладах с собой, Юля! Занимайся тем, куда зовет душа!
18:35
PallMall
Юля, мы верим в тебя, ты выдающаяся фигуристка и обязательно станешь чемпионкой мира!
16:07
PallMall
Как жаль, выздоравливай Юля!
16:05