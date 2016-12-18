Алексей Урманов: "Рано говорить об участии Липницкой в сезоне"

Алексей Урманов, тренер фигуристки Юлии Липницкой, подчеркнул, что пока рано говорить о возвращении спортсменки на лед. В октябре россиянка снялась с этапа "Гран-при" в США, а в ноябре прервала свою произвольную программу на московских соревнованиях из-за проблем с ногой. Сегодня Липницкая получила травму тазобедренного сустава, когда возращалась с тренировки и поскользнулась на тротуаре.

- Юля будет лечиться, - приводит "Р-Спорт" слова Урманова. - После того как Юля залечит травму, тогда и посмотрим, будет ли выступать дальше в сезоне. Пока рано говорить об этом.

К сожалению, Юля получила травму. Это жизнь, ничего тут такого сверхудивительного нет. Юля травмировала и без того не совсем здоровую спину, с которой у нее проблемы. Беда не приходит одна.