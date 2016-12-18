15:52 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Алексей Урманов: "Рано говорить об участии Липницкой в сезоне"

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Алексей Урманов, тренер фигуристки Юлии Липницкой, подчеркнул, что пока рано говорить о возвращении спортсменки на лед. В октябре россиянка снялась с этапа "Гран-при" в США, а в ноябре прервала свою произвольную программу на московских соревнованиях из-за проблем с ногой. Сегодня Липницкая получила травму тазобедренного сустава, когда возращалась с тренировки и поскользнулась на тротуаре.

- Юля будет лечиться, - приводит "Р-Спорт" слова Урманова. - После того как Юля залечит травму, тогда и посмотрим, будет ли выступать дальше в сезоне. Пока рано говорить об этом.

К сожалению, Юля получила травму. Это жизнь, ничего тут такого сверхудивительного нет. Юля травмировала и без того не совсем здоровую спину, с которой у нее проблемы. Беда не приходит одна.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/figure_skating/20161218/1113930503.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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bor_bor

Сил и терпения! По-прежнему любим и ждем. Но хочется, чтобы непомерный груз этой сверх ответственности перед поклонниками больше не давил на Юлю. Пусть будет счастлива! Юля Липницкая такую радость людям принесла, в такие выси позвала! Здоровья и быть в ладах с собой, Юля! Занимайся тем, куда зовет душа!

18:35

PallMall

Юля, мы верим в тебя, ты выдающаяся фигуристка и обязательно станешь чемпионкой мира!

16:07

PallMall

Как жаль, выздоравливай Юля!

16:05

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ