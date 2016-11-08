17:21 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Алексей Урманов: "Обследование Липницкой займет несколько дней"

0
0
0

Алексей Урманов, тренер фигуристки Юлии Липницкой, сообщил, что сегодня олимпийская чемпионка Сочи-2014 сдала анализ крови на биохимию. По его словам, медобследование Липницкой займет несколько дней. Фигуристка во время московского этапа "Гран-при" была вынуждена остановить прокат произвольной программы. 

- Обследование Юлии займет несколько дней, до выходных, - приводит "Р-Спорт" слова Урманова. - Сегодня она сдала анализ крови на биохимию, результатов которого пока нет. Нам нужно понять, насколько серьезна проблема, доктора ее проверяют полностью. Сейчас она чувствует себя нормально.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/figure_skating/20161108/1111994985.html

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ