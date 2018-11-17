Алексей Урманов – о травме Тарасовой: "Женя – боец. Если здоровье позволит, она постарается выйти на лед"

Олимпийский чемпион-1994 по фигурному катанию Алексей Урманов прокомментировал травму российской фигуристки Евгении Тарасовой, выступающей в паре с Владимиром Морозовым. Это произошло после столкновения с соотечественником Александром Коровиным на тренировке. Спорстменка ударилась челюстью об лед и досрочно завершила занятие.

Тарасова и Морозов набирали скорость вдоль борта для захода на элемент, после чего Тарасова зацепилась за стоявшего у борта Коровина, выступающего в паре с Алисой Ефимовой, и упала. Несколько минут фигуристке оказывали помощь, но тренировку продолжить она не смогла. Тарасову отправили в Боткинскую больницу, где наложили несколько швов.

– Желаю ей быстрого восстановления и возвращения на лед, – сказал Урманов. – Надеемся, что все-таки мы увидим их выступление сегодня. У Жени уже была такая ситуация на чемпионате мира-2017 в Хельсинки. На тренировке с кем-то столкнулась и ей порезали ногу. Тоже накладывали швы и подумывали, чтобы не принимать участие в соревнованиях. Женя настояла на своем и они достаточно хорошо откатали. Она – боец, и если здоровье позволит, уверен, что она постарается выйти на лед.

– Возможен страх льда после травмы?

– Страх в большей степени появляется от того, когда ты непосредственно сам ошибся в каком-то элементе и травмировался по своей вине. А когда это связано со столкновением с кем-то другим, вряд ли это может психологически повлиять на спортсмена такого уровня. (Арман Мкртчян)