Алексей Урманов – о травле Транькова фанатами Загитовой: "Люди - злые. Мир сошел с ума"

Победитель Олимпиады-1994 по фигурному катанию Алексей Урманов в интервью "СЭ" высказался по поводу нападок на двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова, который стал жертвой травли в Инстаграме со стороны фанатов Алины Загитовой. Траньков высказал мысль, что на Играх в Пхенчхане все спортсмены болели за Евгению Медведеву, при этом уточнив, что Загитова выиграла заслуженно. После этого поклонники Алины обрушились на него с угрозами и оскорблениями.

- Люди - злые, - сказал Урманов. – Это как-то странно, особенно для фигурного катания. Хотя не только для него, но и чисто по-житейски – ребята, а что такого сказал Траньков, чтобы выливать на него потоки грязи, угрожать. Это странно. Я стараюсь избегать социальных сетей, потому что порой смотришь новости, сюжеты, и возникает вопрос – мир сошел с ума? Люди резко реагируют на все, есть какая-то ожесточенность, жесткость, надо быть мягче и лояльнее к окружающим. Ведь жизнь и так непростая штука. Нужно относиться по-человечески друг к другу. (Игорь Новиков)

Олимпийскому чемпиону пожелали смерти. За слова о Загитовой