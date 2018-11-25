Алексей Урманов – о поражении Медведевой на "Гран-при": "Сегодня поддерживаем, завтра человек споткнулся – и его сразу уничтожаем"

Олимпийский чемпион-1994 по фигурному катанию Алексей Урманов прокомментировал "СЭ" выступление Евгении Медведевой в произвольной программе на этапе "Гран-при" во Франции. Россиянка допустила два падения, заняла только 4-е место и не смогла выйти в финал серии.

- Обрушивать свое негодование на Евгению можно сколько угодно, - говорит Урманов. – Сегодня поддерживаем, завтра человек споткнулся – мы его сразу уничтожаем: ты же не должен ошибаться, ты такой сильный. Считаю, что это неправильно. Наоборот если болеешь за какого-то фигуриста или другого спортсмена – иди с ним до конца. В сложные моменты нужно поддержать, найти правильные слова. На то, что есть ошибки и сложности, тоже есть свои причины. Нужно понять, что и как, и исправляться. К тому же конец света не случился. Сегодня тяжело, есть трудности у Евгении. Это всем понятно, включая саму Женю. На то и жизнь, и спортивная карьера на высочайшем уровне – это сложности, преодоление каких-то преград. Психология, рост… Пока Женя притирается к другому тренеру, к другой стране, к другому быту. (Игорь Новиков)

Крах Медведевой. Что это было?