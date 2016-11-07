18:59 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Алексей Урманов: "Никто не бросает Липницкую в сложной ситуации"

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Тренер Юлии Липницкой Алексей Урманов выразил уверенность в том, что ему удастся поставить воспитанницу на ноги. 18-летняя спортсменка травмировалась в субботу во время проката произвольной программы на московском этапе серии "Гран-при". О характере повреждения по-прежнему не сообщается.

– Настроение сейчас не самое хорошее, но это понятно и объяснимо, – цитирует ТАСС Урманова. – Мы постоянно на связи, все под контролем, ее никто не бросает в этой сложной ситуации. Завтра ей надо сдать анализы на биохимию, а дальше будет понятно, как двигаться дальше. Есть ситуация, и в ней надо разобраться. Я уверен, что сообща мы со всем справимся.

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tass.ru/sport/3764204

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