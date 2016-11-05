21:16 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Алексей Рогонов: "В Москве нас поддерживала публика, в Америке было напряжение"

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Россиянин Алексей Рогонов, выступающий в паре с Кристиной Астаховой, остался доволен выступлением на этапе "Гран-при" в Москве. Дуэт занял на турнире третье место, уступив представителям Германии Алене Савченко и Бруно Массо, а также соотечественникам Наталье Забияко и Александру Энберту. Ранее на Skate America они заняли пятое место.

- На домашнем этапе хочется безупречно показывать программы, выбросы хорошие получились, в общем, справились практически со всеми сложными элементами кроме сальхова и риттбергера, где вышел "степ-аут", - цитирует "Р-Спорт" Рогонова. – Дома нас отлично поддерживала публика, в Америке было некоторое напряжение, ведь чувствовалось, что за нас не болеют.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/figure_skating/20161105/1111836300.html

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