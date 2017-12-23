Алексей Рогонов: "Хотелось всех удивить чистым катанием"

Фигурист Алексей Рогонов, занявший в паре с Кристиной Астаховой четвертое место на чемпионате России заявил, что показать чистую произвольную программу его партнерше помешало волнение.

- Не получилось все, что планировали, - сказал Рогонов. - Мы можем кататься чисто. Уже показывали чистый прокат, но, к сожалению, не на этом чемпионате. У нас были ошибки в прыжковой части. Хотелось всех удивить чистым катанием.

- Что помешало показать идеальный прокат?

- То же самое, что и мальчикам вчера. Психологическое давление. Это главный старт олимпийского сезона. Мне было довольно легко кататься. Хотелось доказывать. Может быть, Кристина чуть волновалась и что-то не получилось. В любом случае - мы пара и результат зависит от двоих. (Сергей ЯРЕМЕНКО)