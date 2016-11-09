18:51 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Алексей Мишин: "Я по-человечески согласился помочь Костнер"

0
0
0

Российский тренер Алексей Мишин отметил, что его новая подопечная хорошо выполняет свою работу. По словам наставника, спортсменка намерена выступать еще не один сезон.

- Я по-человечески согласился ей помочь, - цитирует "Р-Спорт" Мишина. - Она очень добросовестно работает, и ее намерения выступать на профессиональном уровне ограничиваются не одним сезоном, а более долгим периодом.

Напомним, что в январе 2015 года Костнер была дисквалифицирована на один год и четыре месяца за то, что при ее содействии олимпийский чемпион 2008 года в спортивной ходьбе на 50 километров, а также ее бывший возлюбленный Алекс Швацер нарушил антидопинговые правила. Спортсменка должна вернуться к соревновательной практике на турнире в Загребе, который пройдет 7 - 10 декабря.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/figure_skating/20161109/1112034839.html

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ