Алексей Мишин: "Возвращение Плющенко - подвиг, но в этом сезоне он его совершить не может"

Тренер двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Алексей Мишин отметил, что возвращение в спорт после долгого перерыва является подвигом, который в текущем сезоне его подопечный совершить не может.

- Возвращение в борьбу за олимпийскую корону (в сложившейся ситуации) – подвиг. И если Евгений сейчас заявил об этом, то, значит, он этого подвига в этом сезоне совершить не может, - цитирует "Р-Спорт" Мишина. - На эту тему мы разговаривали на протяжении последних трех дней и не менее трех-четырех раз. Реально ли было вернуться в этом сезоне? Я считаю, что человек должен совершать подвиг не по указке тренера, он должен принимать решение сам.

В последний раз Плющенко выступал на соревнованиях в феврале 2014 года на Олимпийских играх в Сочи, где выиграл золото командного турнира, но из-за обострения травмы позвоночника снялся с личного турнира. Летом фигурист провел сбор в Куршевеле под руководством Мишина. Плющенко заявлял о намерении участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Сегодня фигурист сообщил, что точно пропустит текущий сезон.