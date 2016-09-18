Алексей Мишин: "В Гачинском нет червоточины, таким спортсменам открыта дверь в мою группу"

Знаменитый тренер Алексей Мишин отметил, что не держит зла на Артура Гачинского за уход спортсмена из его группы. Призер чемпионатов мира и Европы завершил карьеру в 2015 году, занялся тренерской работой и вошел в состав группы Мишина.

– Не так давно Гачинский вернулся – уже тренером – в вашу группу и вы его приняли. Почему?

– Потому что это – мой спортсмен. Когда он ушел, я, понятное дело, был расстроен, но в то же самое время понимал, что это решение логично: мы с Артуром зашли в тот период в нашей совместной работе в какой-то тупик, и я не исключал, что переход может пойти ему на пользу. Но главное даже не в этом, а в том, что в Артуре нет червоточины. Таким спортсменам дверь в мою группу открыта всегда. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

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