Алексей Мишин: "Уход Медведевой от Тутберидзе пагубно на российское фигурное катание не повлияет"

Известный российский тренер Алексей Мишин отметил, что переходы от одного тренера к другому в спорте были, есть и будут. По его словам, именно так нужно воспринимать уход фигуристки Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе.

- Мы бьем тревогу по несуществующей грозе, потому что в жизни людей разводы семейные были, есть и будут. И переходы спортсменов от одного тренера к другому были, есть и будут, - цитирует "РИА Новости" Мишина. - Есть семьи, которые потом опять воссоединяются после развода, так же и в спорте, потому что спорт – отражение системы взаимоотношений, которая существует в человечестве. Никак пагубно это (прекращение отношений) на российское фигурное катание не повлияет.

У нас есть большой запас, это раз. Во-вторых, Медведева в любом случае будет представлять нашу страну.