Алексей Мишин: "Туктамышева вернулась к прошлогодней произвольной программе"

Тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин сообщил, что его подопечная заболела. Он добавил, что чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании сменила произвольную программу.

– Лиза заболела до поездки в Москву, а там занятия с Ламбьелем на разных катках еще усугубили ее болезнь, и сейчас она лежит с температурой, – приводит "Р-Спорт" слова Мишина. – По итогам предыдущих стартов я принял решение перейти к произвольной программе на музыку "Пер Гюнт". Это программа прошлого года, но Лиза катала ее очень мало.

Но сложность заключается в том, что программу мы поменяли, а сама спортсменка лежит в кровати с температурой и на каток не ходит. Похоже, на подготовку нам остается суббота и воскресенье, а во вторник мы уже улетаем в Китай. Нам очень нужно внести новый колорит в произвольную, а на данный момент Стефан (Ламбьель) с ней позанимался два раза по часу.